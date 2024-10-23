Просила признать его утратившим право пользования: суд выселили мужчину из квартиры по иску Собчак

Журналистка Ксения Собчак подала в Пресненский суд Москвы иск к мужчине по фамилии Соколов. Она пыталась добиться того, чтобы его лишили права на пользование некой квартирой, передает РИА Новости.

В итоге дворец правосудия рассмотрел иск об утрате права на пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Инстанция удовлетворила требование телеведущей и выселила Соколова из квартиры.

Журналисты узнали об иске от пресс-службы московского суда. Подробности и детали дела с участием Ксении Собчак пока не известны.

Ранее телеведущая рассказала, почему американский рэпер Канье Уэст просит за свой концерт в России 8 млн долларов. По словам Собчак, артист мог бы потратить всю эту сумму на колготки для своей жены Бьянки Цензори, так как те сейчас очень дорого стоят.