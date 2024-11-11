Телеведущего Дмитрия Борисова увезли на скорой после съемок «Пусть говорят»

Телеведущего Дмитрия Борисова увезли в больницу после съемок шоу «Пусть говорят». Герои выпусков нередко заставляют артиста нервничать и иногда ему из-за этого требуется помощь медиков. Об этом сообщает Kp.ru.

В ноябре «Пусть говорят» выйдет в эфир в новом формате. Обновилась студия, зрителей стало больше, но темы остались острыми и социальными. Так, в первых выпусках будут обсуждаться случаи телефонного мошенничества.

Ведущим же остался Дмитрий Борисов, который принимает участие в проекте с 2017 года. Он признался, что бывали на съемках разные случаи. В том числе он сталкивался с проблемами со здоровьем.

«Один раз вырезали аппендицит после съемок», - поделился телеведущий.

Напомним, что проект «Пусть говорят» на время пропадал из эфира. После начала СВО некоторые телеканалы отказались от развлекательных передач, а также программ с социальной направленностью. Их заменили аналитическими и политическими шоу.

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