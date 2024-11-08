Раскрыт гонорар Жанны Агузаровой за выступление на дне рождения Ксении Собчак

Продюсер Дворцов заявил, что Агузарова могла выступить у Собчак за 3 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

5 ноября отгремел день рождения журналистки Ксении Собчак, ей исполнилось 43 года. На праздничной вечеринке были замечены звездные гости, а со сцены Собчак поздравляли сразу несколько артистов: Александр Серов и Жанна Агузарова.

И если в СМИ уже появлялись новости о том, что Серов выступил для Собчак якобы бесплатно по старой дружбе, то Жанна Агузарова никак не комментировала стоимость своего перфоманса.

«Страсти» связались с продюсером Сергеем Дворцовым, который назвал вероятный ценник за выступление певицы на дне рождения Собчак.

«Так как Жанна Агузарова выступает крайне редко, то к Ксюше Собчак она согласилась прийти не меньше, чем за 2,5−3 млн рублей», — заявил он.

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