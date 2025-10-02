Ксения Собчак осудила журналистов, высмеявших ее фото с актером Джонни Деппом. Знаменитость ответила коллегам в Telegram-канале.

Ксения Собчак находится на Неделе моды в Париже. Журналистке удалось попасть за кулисы мероприятия и сделать фото с Натальей Водяновой, Джонни Деппом, Джонатаном Андерсоном и многими другими. Увидев публикации, сотрудники СМИ высмеяли Собчак, сравнив ее с Ксенией Бородиной, которая «бегает за турецкими звездами».

В личном блоге журналистка отметила, что со многими зарубежными знаменитостями ее связывает дружба. Она уличила коллег во вранье и «желтушных» публикациях.

«Я не очень понимаю, что значит «подловила»? С одними я давно дружу, с Мишель Лами знакома лет 10, сегодня вот на ужин иду, с Джонатаном делала два больших события в Москве, когда он только пришел в Loewe. «Подлавливаю» я только вас, коллеги, на желтизне и вранье», — высказалась Ксения.

Ранее фонд капремонта подал в суд на Ксению Собчак из-за долгов по коммуналке. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Юра Борисов чуть не разбил антиквариат на 1,5 млн рублей на съемках в Петербурге.