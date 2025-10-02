«Чуть на полтора миллиона тут все не уронил!»: Юра Борисов рассказал о казусе на съемках

В Санкт-Петербурге на съемках исторического сериала «Хроника русской революции» актер Юра Борисов чуть не разбил антиквариат на 1,5 млн рублей. Причиной стал несчастный случай во время работы над сценой. Об этом он сообщил в разговоре с Газета.Ru.

По сюжету, герой Борисова — Михаил Прохоров очарован талантом балерины Матильды Кшесинской, которую играет Ольга Лерман. В одном из эпизодов персонажи танцуют. Именно в этот момент артист задел ногой столик с антикварными графинами и бокалами.

«Дубль закончился, поворачиваюсь и вижу белые лица реквизиторов: Ты сейчас чуть на полтора миллиона тут всё не уронил!» — рассказал Юра.

Только после завершения дубля актер понял, насколько все было серьезно. К счастью, антиквариат удалось сохранить.

Премьера многосерийного фильма, в котором также снимаются Юлия Высоцкая, Никита Ефремов и другие звезды, состоится 10 октября.

