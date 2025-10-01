Фонд капремонта подал в суд на Ксению Собчак из-за долгов по коммуналке. Об этом сообщает РИА Новости.

25 сентября в суд поступили сразу три иска от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы в отношении Ксении Собчак. С журналистки требуют взыскать задолженность по коммунальным услугам.

«Зарегистрированы исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — сказано в материалах дела.

При этом конкретная сумма задолженности не раскрывается. Дата первого заседания по делу пока не назначена.

Напомним, около недели назад Ксения Собчак отпраздновала покупку новой недвижимости в центре Москвы. Сообщалось, что примерная стоимость жилья составляет 1,2 млрд рублей.

