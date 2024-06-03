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Опубликовано 03 июня 2024, 10:25
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«Его устроила в лучшую столичную больницу»: Собчак перевезла семью мальчика, которого изнасиловали подростки

Ксения Собчак перевезла в Москву семью изнасилованного в Туве мальчика .
«Его устроила в лучшую столичную больницу»: Собчак перевезла семью мальчика, которого изнасиловали подростки

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак помогла семье мальчика из Тувы, которого изнасиловали старшеклассники. Она перевезла школьника и его маму в Москву. В столице пострадавшему подростку будет оказана необходимая помощь.

Телеведущая рассказала о переезде семьи из Тувы в своем Telegram-канале СОБЧАК. Ксения Анатольевна призналась, что помогала мальчику и его маме в режиме тишины, чтобы им было комфортно.

«Всю семью мальчика, которого насиловали старшеклассники в Туве, я перевезла в Москву. Его самого устроила на реабилитацию в лучшую столичную больницу», — написала журналистка.

По словам Собчак, маме мальчика в связи с переездом стало намного спокойнее, чем на малой родине, где родственники насильников оказывают давление. Также телеведущая поблагодарила всех тех, кто не остался равнодушен к проблеме.

Ранее Собчак проявила интерес к новому штамму коронавируса. Ей захотелось узнать, кто дал ему название «Флирт».

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал СОБЧАК
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ксения Собчак
помощь
изнасилование