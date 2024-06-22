«Она на мне оторвалась»: как Ксения Собчак устраивала истерики на съемках

Телеведущая Ксения Собчак сейчас не только ведет множество передач, но и занимается развитием своих собственных проектов. За долгие годы работы на телевидении журналистка заметно изменила свое поведение с коллегами. Звездный стилист и телеведущий Гоша Карцев в беседе с Евгенией Медведевой в ее YouTube-шоу «БеС Комментариев» заявил, что столкнулся с публичными истериками Ксении Собчак во время совместной работы.

По словам стилиста, ему довелось работать с Ксенией Собчак еще в начале ее карьеры.

«Я попал несколько раз на золотой период Ксении Анатольевны. Собчак — вот она на мне оторвалась. Я с ней сотрудничал, я не был ее стилистом. Я работал в журнале, который делал с ней съемки. Я вам могу сказать, друзья, был пик „Блондинки в шоколаде“», — поделился Гоша Карцев.

Стилист отметил, что еще до обретения популярности Ксения Собчак зачастую не могла контролировать эмоции во время работы.

«Вот я однажды попросил фотку со стилистом Рианны и меня прям трясло. А если передо мной будет стоять Филипп Бедросович, то тут мое почтение и все. Мне хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить. Она в целом такой персонаж. Бывают такие люди», — признался телеведущий.

Гоша Карцев рассказал, что спустя много лет снова оказался на одной съемочной площадке с Ксенией Собчак. Стилист отметил, что телеведущая изменилась и вела себя уже совсем по-другому.

«Сейчас мы пересекались на „Ты топ-модель“ на ТНТ. Она там супер круто себя вела. Я понимаю, тогда был просто период, это был ее образ, она шумела», — заключил Гоша Карцев.

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