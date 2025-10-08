Ксения Собчак назвала главную проблему в своей жизни

Ксения Собчак призналась, что жизнь заставила ее стать «стальным человеком». Слова журналистки приводит Москва 24.

Ксения Собчак считает, что стальной характер — ее главная проблема в жизни. Она все делает самостоятельно из-за убеждений, что справится лучше, чем другие.

«Я же стальной человек не потому, что мне так хочется. Это меня жизнь заставила. Это как в том фильме, помните Михалков и Гурченко, когда вот это «все сама-сама». Вот это «все сама-сама», к сожалению, главная проблема в жизни», — высказалась знаменитость.

Напомним, на сегодняшний день Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым. Журналистка признавалась, что выбрала режиссера за его интеллект. Предыдущим избранником Ксении был Максим Виторган.

