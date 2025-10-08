«Одиночество заставляет»: Слава продает квартиру в элитном ЖК после конфликта с близкими

Певица Слава заявила, что продает свою новую роскошную квартиру в центре Москвы. Исполнительница хита «Попутчица» сделала это после ссоры с близкими людьми.

Не так давно артистка делилась, что сделала ремонт в новой квартире. Она рассказывала, что собирается жить там одна, а не с Анатолием Данилицким, с которым много лет была вместе. Слава думала над интерьером и обустраивала все, но в итоге решила избавиться от жилья. В соцсетях она сообщила, что раньше мечтала любоваться видами и заниматься любовью с мужчиной с зеркальным потолком.

«Теперь все изменилось. И если кто-то хочет супер-люкс, продам, но очень дорого. Просмотр невозможен, сразу покупка», — пояснила Слава.

Певица опубликовала видеообзор на свою квартиру. Она располагается в престижном жилищном комплексе. Коллеги звезды поинтересовались, не жалко ли Славе расставаться с таким прекрасным местом.

«Нет людей, с которыми я хотела бы там быть. Очень жаль. Нужды нет пробовать, а одиночество заставляет», — отметила артистка.

В квартире Славы есть панорамные окна с видом на реку, яркие диваны, круглая кровать и обилие зеркал.

