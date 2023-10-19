Ксения Собчак и Моргенштерн* раскручивают публику на 50 тысяч за просмотр интервью

Ксения Собчак и Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) раскручивают публику на 50 тысяч за просмотр интервью. Об этом сообщает издание StarHit.

Год назад артист дал скандальное интервью Собчак. По словам знаменитости, из-за этого он не может вернуться в Россию. Кроме того, Моргенштерн* резко высказался в адрес журналистки и обвинил ее в непрофессионализме. Чтобы доказать ложность обвинений, Собчак пригласила оппонента на интервью-реванш. Артист принял предложение Ксении, но потребовал, чтобы беседа прошла без ее команды.

Встреча журналистки и певца состоится 26 октября 2023 года в Дубае. Отмечается, что интервью будет выпущено без цензуры и монтажа. По информации источника, за просмотр ролика публике предлагают заплатить 50 тысяч рублей.

Ранее Ксения Собчак призналась, что не сможет служить в армии Израиля из-за возраста. Подробности смотрите в этой статье.

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*признан иноагентом на территории РФ