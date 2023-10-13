«Шутки придется отложить»: Ксения Собчак ответила, присоединится ли она к армии Израиля

Ксения Собчак ответила на вопросы о службе в армии Израиля. В своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» журналистка заявила, что не подходит по возрасту.

В прошлом году Ксения получила израильское гражданство. К тому же она была одной из первых, кто поддержал комика Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), которого осудили за то, что он не берет в руки оружие, учитывая тяжелую политическую ситуацию в стране.

Телеведущая прокомментировала пост Галкина*, призывая его никак не реагировать на мнение недоброжелателей. Однако этим поступком она только привлекла внимание к собственной персоне. Пользователи Сети начали интересоваться, присоединится ли к армии Израиля сама Собчак.

«По поводу армии сразу скажу – не пойду. Тетечка из «Осторожно: Медиа» не подходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», – пояснила она.

Ранее мы писали, что у дома Аллы Пугачевой в Израиле заметили машину скорой помощи. Соседи предположили, что Примадонне могло стать плохо с сердцем.

*признан иноагентом на территории РФ