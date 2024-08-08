Ксения Бородина заявила, что сделает нового возлюбленного Сердюкова публичным

Ксения Бородина заявила, что сделает нового возлюбленного Николая Сердюкова публичным. Телеведущая прокомментировала роман с Николаем в соцсети.

Ксения Бородина рассекретила роман с участником реалити-шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Публика не одобрила выбор Ксении. Поклонники телеведущей считают, что Николай встречается с ней ради выгоды.

«Вся страна переживает, он не пользуется тобой?» — написали фолловеры.

Телеведущая поблагодарила их за заботу и отметила, что все бывшие партнеры становились популярными благодаря ей.

«Вы спросите моих бывших, с чем они ушли? Любой человек, кто рядом со мной, хочет он этого или нет, станет достаточно публичным, потому что внимания очень много», — высказалась знаменитость.

Также Ксения отметила, что не боится обмана. По ее словам, она не переписывает на избранников квартиры и не обеспечивает их.

«Я взрослая девочка, поверьте, справлюсь», — резюмировала Бородина.

Ранее Ксения Бородина заявила, что не уводила из семьи Николая Сердюкова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке из-за кольца на безымянном пальце избранницы.