«Никого из семьи не уводила»: Ксении Бородиной пришлось оправдываться перед подписчиками

Ведущая Ксения Бородина заявила, что не уводила из семьи Николая Сердюкова. Об этом стало известно из блога ведущей.

В соцсетях продолжается активное обсуждение нового романа Ксении Бородиной. Многие подписчики хейтят ведущую за ее выбор. Одна из читательниц Бородиной спросила, «не стремно» ли ей «встречаться с бывшим своей подруги?».

В итоге ведущая намекнула, что не дружила с Алиной Акиловой, которая была бывшей женой Сердюкова.

«Всех моих подруг вы прекрасно знаете, а еще я умею приятельствовать, у меня много знакомых, с кем общаюсь — и у всех есть бывшие. Я никого из семьи не уводила, у всех давно свои новые семьи и заботы. Поэтому волновать это не должно никого. Я со своей совестью в хороших отношениях», — заявила она.

После этого Бородина объяснила, почему решила рассекретить роман с Николаем Сердюковым. По ее словам, телеведущей захотелось поделиться своим счастьем с подписчиками.

Ранее мы писали о том, что новый возлюбленный Ксении Бородиной до сих пор владеет брендом бывшей жены.