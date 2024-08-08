Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке из-за кольца на безымянном пальце избранницы

47-летний актер Сергей Бурунов посетил свадьбу юмориста Гарика Харламова вместе со своей избранницей Екатериной Леви. У девушки заметили кольцо на безымянном пальце, что спровоцировало слухи о помолвке.

Об этом сообщает Super.

На свадьбе 7 августа Бурунов и Леви были неразлучны. Вместе они танцевали под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони», а в конце композиции поцеловались на глазах у друзей.

Журналисты заметили кольцо с большим камнем у избранницы актера. Два месяца назад украшения еще не было.

Известно, что Леви младше Бурунова на 12 лет. Ей 35-ть, девушка занимается предпринимательством и родом из Перми.

Ранее источник сообщал, что актер настроен серьезно по отношению к Леви. Он видит в девушке мать своих будущих детей.