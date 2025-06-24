Свадебное платье Бородиной сшил дизайнер Бейонсе за несколько миллионов рублей

Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова в платье, которое стоило несколько миллионов рублей. Сшил наряд дизайнер иностранных звезд Бейонсе и Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Kp.ru.

Для своей третьей свадьбы Бородина выбрала королевское пышное платье из кружева. Во время церемонии блогерша была в юбке с длинным шлейфом, а на банкетную часть сняла ее и осталась в облегающем платье. Дополнен образ был длинной фатой «испанкой».

Примечательно, что наряд Ксения подобрала неслучайно. Его изготовил известный дизайнер Зухаир Мурад. Платья этого модельера носят Адель, Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, Иванка Трамп и многие другие знаменитости. Специализируется Мурад на вечерних и свадебных образах.

Платье Бородиной – одна из последних работ дизайнера. По информации СМИ, стоит оно несколько миллионов рублей.