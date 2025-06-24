«Я не отстану»: Николай Сердюков пригрозил Ксении Бородиной в разгар свадьбы

Блогер Николай Сердюков в своей свадебной клятве пригрозил телеведущей Ксении Бородиной. Он заявил, что брак с ним – последний в жизни звезды «Дома-2».

23 июня Бородина отпраздновала свадьбу с третьим мужем. Торжество состоялось на вилле в Подмосковье, аренда которой могла стоить невесте около 3 млн рублей. Союз с Сердюковым Ксения отпраздновала с большим размахом. Кроме банкета, была организована выездная регистрация, в ходе которой влюбленные произнесли друг другу клятвы.

В Сети появился отрывок обещания Николая, адресованного жене. Он подчеркнул, что никогда не оставит Ксению. Причем, как подметили поклонники, сказано это было в форме угрозы.

«Клянусь трепетно и с заботой относиться к твоим девочкам, оберегать тебя и нашу семью. Сразу тебя предупреждаю: это последняя свадьба в твоей жизни. И я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети. Я мечтаю встретить с тобой старость и клянусь, что буду только твоим до конца наших дней», - заявил при всех Сердюков.

Клятва Бородиной мужу оказалась более трогательной. Она пообещала Николаю, что всегда будет рядом с ним – в плохие и хорошие моменты.

Ранее появились первые кадры со свадьбы Ксении Бородиной.