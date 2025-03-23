Ксения Бородина сообщила, что женщины оскорбляют ее из-за неуверенности в себе

Ксения Бородина призналась, что больше всего ее хейтят девушки.

В последнее время телеведущая все чаще стала сталкиваться с гневными комментариями своих недоброжелателей: особенно часто ей приходится отбиваться от злобных отзывов в сторону ее возлюбленного.

На этот раз Бородина решила высказаться публично в сторону хейтеров. Оказалось, что больше всего она получает негативные сообщения со стороны женщин. По словам Ксении, только они знают, как можно задеть или сильно обидеть.

Ксения Бородина заявила, что негативные сообщения получает исключительно от представительниц слабого пола. Только они поливают ее грязью и ищут к чему придраться. Телеведущая уверена, что пользователи Сети оскорбляют других женщин из-за неуверенности в себе.

«Женщины могут писать гадость, чтобы унизить и обидеть. Редко встретишь в комментариях мужчину, который пишет другому мужику, что у него рот кривой или озеро в лесу на голове — ну согласитесь, это действительно большая редкость. А вот женщина рада в спину крикнуть напутственные слова. От злости, неуверенности, от ущербности своей», — разозлилась Бородина.

Кроме того, Ксения призвала своих подписчиков быть добрее к людям, особенно к женщинам, которые всегда стараются выглядеть красиво перед другими людьми и поднимать свою самооценку. Телеведущая подчеркнула, что все люди по-своему прекрасны и что об этом не следует никому забывать.

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