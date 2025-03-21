Телеведущая Ксения Бородина призналась, что улетела с женихом на Мальдивы

Популярная телеведущая и блогерша Ксения Бородина улетела с женихом из России. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

По словам звезды «Дома-2», в настоящий момент они находятся на Мальдивах.

«Каждый раз в полете я говорю, что все, это точно последний раз, когда я куда-либо полетела. Нас так сильно трясло, как никогда. Но потом проходит чуть времени, и память все стирает. Мы в красивом месте. Мальдивы, сюда только по большой любви и навстречу спокойствию, дзену, приятному солнцу и невероятным ощущениям», - поделилась артистка.

Напомним, Ксения Бородина в 2008 году вышла замуж за предпринимателя Юрия Будагова. В 2009-м телеведущая подарила избраннику дочь Марусю. Через три года после появления на свет ребенка пара рассталась. В 2015-м Бородина узаконила свои отношения с бизнесменом Курбаном Омаровым. У них родилась дочь Теона. В 2021-м супруги разошлись.

1 августа 2024 года Ксения Бородина опубликовала фотографии со своим новым бойфрендом, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Позже Бородина подтвердила отношения с блогером.

В декабре Сердюков сделал телеведущей предложение руки и сердца.

Ранее Ксению Бородину разозлили фейковые новости о женихе и старшей дочке.