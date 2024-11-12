«Сможете на меня рассчитывать»: возлюбленный Бородиной обратился к ее матери

Блогер Николай Сердюков обратился к матери возлюбленной Ксении Бородиной в разгар праздника. Избранник телеведущей поздравил женщину с днем рождения.

Знаменитость поделилась кадрами с празднования в ресторане, где все родные и друзья говорили комплименты имениннице. Маму телеведущей зовут Ирина. Николай присоединился к поздравлениям и обратился к женщине с речью.

«Очень благодарен за то, что вы добродушно приняли меня как молодого человека Ксении. Приятно, что наша первая встреча прошла гладко, без проблем. Я думаю, что в дальнейшем вы сможете на меня рассчитывать. Оставайтесь такой же обаятельной, очаровательной», – сказал блогер.

Напомним, что Ксения Бородина несколько месяцев назад раскрыла отношения с Николаем. Сейчас она публикует романтичные фотографии и отвечает на вопросы поклонников в соцсетях. Многих не устраивает то, что пара слишком активно показывает эмоции. Они также критикуют мужчину и пишут, что он живет за счет Ксении.

Но звезда опровергает эти домыслы и просит не лезть в ее личную жизнь.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина отправилась со своим бойфрендом в «любимый город». Она раскрыла местоположение.