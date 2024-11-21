Актриса Лиза Моряк вышла в свет в облегающем платье после новости о беременности

Актриса Лиза Моряк впервые появилась на публике после новостей о беременности. Звезда «Жизни по вызову» станет мамой во второй раз.

В середине ноября Моряк объявила, что они с мужем Сариком Андреасяном ждут ребенка. О своем положении артистка узнала в последний съемочный день «Сказки о царе Салтане». Тест на беременность она решила сделать из-за недомогания, и ее подозрения подтвердились.

Теперь Лиза выходит в свет, не скрывая округлившийся живот. В личном блоге она опубликовала кадры, на которых позировала фотографам на светском мероприятии в облегающем черном платье. Образ она дополнила золотыми украшениями и ярко-красной помадой.

Напомним, что супруги уже воспитывают маленькую дочь Элизабет. Первую беременность актриса тоже не скрывала и рассказывала все подробности в социальных сетях. Так, перед родами Моряк делилась, что могла согласиться на кесарево из-за проблем с глазами. Врачи предупредили ее, что при естественных родах у нее могла порваться сетчатка, из-за чего зрение пропало бы вовсе. Но после лазерной коррекции риски удалось исключить.

Ранее Лизу Моряк затравили после объявления о второй беременности.