Ксения Бородина раскрыла смешное прозвище от нового бойфренда

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала о смешном прозвище от возлюбленного Николая Сердюкова. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Артистка поделилась скриншотами переписки с бойфрендом, в которых он обращается к ней таким образом.

«Когда ты думала, что ты кошка, а ты картошка», — поделилась Бородина.

В начале августа Ксения Бородина выложила фотографии со своим новым возлюбленным, но не стала раскрывать его лицо. На одном из кадров мужчина целует телеведущую в шею. Фанаты предположили, что у звезды роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Поводом для слухов стало то, что у мужчины на фото из соцсетей Бородиной есть такой же шрам, как и у участника проекта. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Артистка признавалась, что Сердюков является умным, разносторонним и интересным человеком.

Ранее Бородина ответила подписчикам, критикующим ее новые отношения.

Также возлюбленный Ксении Бородиной объяснил, почему не удаляет фото с бывшей супругой.