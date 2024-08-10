«Это часть моей жизни»: возлюбленный Ксении Бородиной объяснил, почему не удаляет фото с бывшей женой

Недавно телеведущая Ксения Бородина призналась, что состоит в отношениях с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно демонстрирует свой роман в Сети, публикуя совместные фото и видео. Однако многие подписчики экс-ведущей «Дома-2» возмущены тем, что ее новый возлюбленный не удаляет из соцсетей снимки с бывшей женой, блогером Алиной Акиловой. В интервью Вокруг ТВ Николай Сердюков раскрыл причины такого решения.

По мнению участника «Последнего героя», честные со своей аудиторией люди «не подчищают свою историю и жизнь». Николай Сердюков отметил, что не собирается отказываться от своего прошлого, поскольку это «часть его жизни».

«Я был с Алиной восемь лет. Я же не могу их просто вычеркнуть из памяти и из своего блога. На этих снимках запечатлены классные события — свадьба, рождение моей дочки, друзья, путешествия. И я не собираюсь делать вид, что у меня жизнь началась с чистого листа. Это бред. Это часть моей жизни, я с удовольствием принимаю свое прошлое, живу настоящим и с оптимизмом смотрю в будущее», — заявил возлюбленный Ксении Бородиной.

Ранее мы писали о том, что Николай Сердюков до сих пор владеет бизнесом экс-супруги. Как выяснили журналисты, ему принадлежат права на товарный знак бренда одежды Алины Акиловой.