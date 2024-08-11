«Вы наполнены по жизни чем-то другим»: Ксения Бородина ответила подписчикам, критикующим ее новые отношения

Ксения Бородина резко ответила подписчикам, осуждающим ее за чрезмерную публичность романа.

На днях телеведущая раскрыла личность мужчины, с которым она начала строить свою личную жизнь. Как и предполагали поклонники Бородиной, им оказался участник русского сезона шоу «Последний герой» Николай Сердюков. Однако не все рады счастью влюбленной пары. Некоторые из подписчиков считают, что Бородина опять выбрала не того мужчину.

Кроме того, многие осуждают Ксению за публичную трансляцию отношений. В этот раз она поделилась в блоге кадрами с концерта, на который сходила в компании старшей дочери Маруси и Николая. Поклонники завалили негативными комментариями, утверждая, что некрасиво целоваться с чужим мужчиной на глазах наследницы.

«Я сейчас смотрю на своих друзей и мне так нравится, столько романтики вокруг. Кто за руку держится, кто отдыхает вместе с любимыми. Чем ты наполнен, то тебя и окружает, сразу входит в твое поле и заполняет все вокруг. А если кому-то из вас неприятно это наблюдать, значит, вы наполнены сейчас или по жизни чем-то другим!», — ответила Ксения хейтерам романа.

Ранее мы писали о том, что Алина Акилова высказалась о новой девушке ее экс-супруга Ксении Бородиной.