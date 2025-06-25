Ксения Бородина призналась, что не переживает из-за объятий мужа и Лопыревой

Ксения Бородина заявила, что не переживает из-за объятий мужа и Виктории Лопыревой на свадьбе. Телеведущая прокомментировала ролик с участием Николая Сердюкова и модели в соцсети.

Ксения Бородина продолжает делиться кадрами со свадьбы. На одном из роликов она запечатлена с мужем и Викторией, ставшей гостьей торжества. Поклонники обратили внимание, что супруг обнял на видео не Ксению, а Викторию. Поступок Николая вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Однако сама Бородина дала понять, что не беспокоится из-за их объятий. По словам телеведущей, она всех просила не дотрагиваться к ней из-за длинной фаты.

«Обнимая, ты делаешь больно, так как начинаешь тянуть вниз фату. Я не ревную мужа к подругам, это вы заметили объятия только Вики. Он обнимал всех, как и меня пытались обнять все», — высказалась знаменитость.

Ранее Ксения Бородина объяснила, почему к алтарю ее вел муж Ольги Орловой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Бородина и Николай Сердюков потратили на свадьбу более 5,5 млн рублей.