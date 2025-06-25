Бородина дала ответ, почему к алтарю ее вел муж Орловой

Телеведущая Ксения Бородина ответила на самый популярный вопрос, который возник у поклонников после ее роскошной свадьбы. Звезда объяснила, почему ее к алтарю вел не отчим, а муж подруги Ольги Орловой. Оказалось, что итальянец не смог приехать на торжество.

В своем блоге звезда призналась, что этот вопрос ей задавали особенно часто.

«Потому что у меня нет отца... отчим мой в Италии, а сейчас не так просто европейцу прилететь в Россию. Потому что я очень уважаю Валеру, он старше, мудрее, мы близко дружим, и я его любезно попросила, а он любезно согласился», – поделилась Ксения.

С пяти лет Ксению воспитывал архитектор Дженни. Телеведущая не раз говорила, что он заменил ей отца: никогда не повышал голос, помог получить образование и привил любовь к путешествиям. Даже после развода с матерью Бородиной их теплые отношения не изменились — Дженни по-прежнему рад ее видеть.

В августе 2024 года Ксения перестала скрывать роман с блогером Николаем Сердюковым, а в декабре того же года пара объявила о помолвке. Предложение состоялось во время ночной экскурсии в Эрмитаже: Сердюков подарил ей кольцо с бриллиантом в форме сердца от Graff стоимостью 5 миллионов рублей.

3 июня 2025 года влюбленные официально зарегистрировали брак, а 23 июня отпраздновали свадьбу с размахом.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Дана Борисова назвала мужа Бородиной альфонсом.