Телеведущая Ксения Бородина призналась, что готовится к новоселью накануне свадьбы. Знаменитость рассказала о переезде в соцсети.

Прошлым летом Ксения купила квартиру в Москве за 80 млн, в которой почти год шел ремонт. Однако уже в мае она планирует в нее въехать.

По словам знаменитости, ее недвижимость сделана в стиле американской классики. Совсем скоро Бородина пообещала показать обновленное жилище.

«Люблю современную американскую классику, стиль дорогих отелей, когда уютно и комфортно, без привязки к модным тенденциям», — призналась она.

Ксения уточнила, что не планирует продавать загородный дом и будет совмещать жизнь в Москве с отдыхом на природе.

«У нас будет и дом, и квартира в Москве. Так удобнее, потому что порой не хочется таскаться за город», — пояснила телеведущая.

Напомним, что сейчас Ксения активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. Телеведущая возмущена ценами на организацию торжества. Подробности читайте в этой новости.

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