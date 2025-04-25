Актриса Анна Хилькевич сообщила, что пропустила ММКФ из-за ссоры с брендом одежды. Анна прокомментировала инцидент в Telegram-канале.

24 апреля состоялось закрытие ММКФ, которое посетили многие звезды. В списке приглашенных была и Анна, однако актриса не смогла туда попасть из-за ссоры с брендом одежды. В момент, когда Хилькевич должна была собираться на мероприятие, она узнала, что бренд отказал ей в платье. За несколько часов до красной дорожки Анна не смогла найти новый наряд, поэтому она наблюдала за происходящим из машины со слезами на глазах.

«У меня просто нет нормальных платьев, а побежать и купить что-то я просто не успею. Так что, конечно, спасибо всем, спасибо команде за то, что классно отработали и обломали мне ММКФ», — пожаловалась знаменитость.

В момент записи ролика в машине Анны находился ее директор. В ответ на обвинения и недовольства актрисы он заявил, что сделал всевозможное для спасения ситуации. Однако бренд даже не назвал причину отказа.

«Я не могу назвать тебе причину, по которой они отменили. Я бы хотел это сделать, но на мой вопрос о причинах они не ответили», — оправдался представитель Анны.

Ранее Анна Хилькевич призналась, что тратит на уход за собой 400 тысяч в месяц. Подробности читайте в этой новости.