«Такого треша мы давно не помним»: Бородина в ужасе от цен на организацию свадьбы

Телеведущая Ксения Бородина возмущена тем, сколько в 2025 году стоит организовать свадьбу. Экс-звезда «Дома-2» шокирована ценами и не понимает, за что специалисты берут огромные деньги.

В личном блоге Ксения пожаловалась на трудности, с которыми столкнулась при подготовке торжества. Скоро она выйдет замуж в третий раз. И несмотря на то, что свадьба уже не первая, Бородина хочет все по высшему разряду. А это оказалось совсем недешево.

По мнению Бородиной, еще несколько лет назад подрядчики могли объяснить рост цен проблемами с логистикой. Но теперь, когда границы открыты, все наладилось, а возвращаться к прошлым ценникам никто не спешит.

«Организаторы и все, кто касается свадебной индустрии, просто разводят руками и говорят, что такого треша мы уже давно не помним! То есть чтобы были такие цены. Непонятно, с чего все подорожало в два-три раза», - возмущена Ксения.

Телеведущая не скрывает, что ее жених зарабатывает меньше нее, поэтому, вероятно, основные расходы по свадьбе Бородина взяла на себя.

Ранее Ксения Бородина рассказала об отношениях своей мамы с Николаем Сердюковым.