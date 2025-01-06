Ксения Бородина не сдержалась и раскрыла заработок возлюбленного

Ксения Бородина рассказала, что Николай Сердюков зарабатывает 2−3 млн рублей. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущую Ксению Бородину часто упрекают в том, что она встречается с альфонсами. После того, как роман с Николаем Сердюковым вышел на новый уровень, телеведущей почти ежедневно приходится оправдываться из-за отношений.

На этот раз Бородина не сдержалась и рассказала, сколько зарабатывает ее возлюбленный.

«Коля зарабатывает 2−3 миллиона в месяц. Это мало? Нет, это больше, чем 90% россиян. Те, кто пишет про альфонса, вряд ли столько получают», — заявила телеведущая.

Накануне Сердюкову пришлось отвечать на критику со стороны звездных ведущих Алены Водонаевой и Виктории Бони. Они заявляли, что блогер не ровня Бородиной.

Ранее мы писали о том, что Николай Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Ксенией Бородиной.