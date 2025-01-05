Николай Сердюков рассказал, когда сыграет свадьбу с Ксенией Бородиной

Блогер Николай Сердюков, месяц назад сделавший предложение ведущей Ксении Бородиной, назвал примерные сроки свадьбы. По его словам, ждать торжества стоит в ближайшие полгода.

О планах пары стало известно благодаря интерактиву с подписчиками, которые Сердюков устроил у себя в социальных сетях — он запустил рубрику «вопрос — ответ», и один из фанатов спросил его, когда состоится их с Бородиной бракосочетание.

«Мы планируем делать свадьбу этим летом», — написал Сердюков.

Конкретный месяц торжества он, впрочем, не назвал.

Ранее мы писали о том, что Бородину разозлила критика интернет-пользователей в адрес ее избранника. Телеведущая написала большой пост, в котором назвала психически больными тех, кто считает ее жениха «альфонсом», и потребовала от фанатов перестать заниматься ерундой.