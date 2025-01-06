«Лай собак»: возлюбленный Бородиной ответил на критику Водонаевой

Возлюбленный Ксении Бородиной назвал лаем собак критику Алены Водонаевой. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогер Николай Сердюков высказался о критикующих их союз Алене Водонаевой и Виктории Боне. Ранее звезды заявляли, что Сердюков не ровня Бородиной, поэтому их отношения обречены на провал.

Блогер заявил, что не относится серьезно к словам телеведущих.

«Я не обращаю внимание на лай собак», — заявил он.

Он также добавил, что не считает Боню и Водонаеву теми людьми, с которых стоит брать пример в плане семьи и морали.

Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков начали встречаться во время участия в проекте «Последний герой». Возлюбленные уже несколько раз намекали на скорую помолвку.

Ранее мы писали о том, что Бородина жестко прошлась по тем, кто называет ее возлюбленного альфонсом.