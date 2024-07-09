Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову заменой «погибшей» Миро

Ксения Бородина назвала психолога Веронику Степанову заменой «погибшей» Лене Миро. Телеведущая осудила действия психолога в соцсети.

Вероника Степанова высказалась о разводе певицы Алсу, намекнув на причастность к нему Анастасии Решетовой. Более того, она назвала модель девушкой с низким социальным статусом. Бородина считает, что авторское шоу Вероники — «дичь». Она не понимает, почему людям интересно смотреть гадости про других.

«Вы делаете такого рода людей популярными, смотря эту дичь. Что приятного в том, чтобы читать гадости о других людях? Обзывательства. Подумайте, почему такие вещи приносят вам удовольствие», — высказалась телеведущая.

Также Ксения считает, что Вероника стала заменой «погибшей» Миро, которая открыто критиковала звезд в Сети.

Напомним, что в 2024 году появилась новость о смерти Лены Миро в США. Однако семья и друзья блогерши не подтверждали подобные заявления.

Ранее в Сети появилась информация о разводе блогерши Лены Миро с мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Бородина поругалась с подписчицей после упоминания бывшего мужа Курбана Омарова.