В Сети появилась информация о разводе блогерши Лены Миро с мужем. Об этом сообщает StarHit.

Уже больше недели в СМИ обсуждают тему загадочной смерти блогерши Лены Миро. Напомним, 23 апреля сообщалось, что она погибла после ДТП в США. Однако никаких официальных подтверждений этой информации так и не появилось.

Свой последний пост в соцсетях Миро опубликовала еще 25 марта 2023 года. В нем она написала о творческом перерыве.

Сейчас в Сети появилась информация о том, что девушка разводится со своим мужем-иностранцем Ричардом Хьюзом. Якобы, судебный процесс назначен на это лето, а значит, блогерша скорее всего жива.

Напомним, Лена Миро вела свой блог, в котором критиковала российских знаменитостей. Она обсуждала личную жизнь звезд и их внешность. Многие из ее героев были обижены на блогершу.

Ранее мы писали о том, что американские правоохранители прокомментировали ситуацию с Леной Миро.