Ксении Бородиной стало плохо на борту самолета

Российской телеведущей Ксении Бородиной стало плохо во время перелета. У нее начались проблемы с головой.

Напомним — звезда «Дома-2» и ее возлюбленный Николай Сердюков отправились отдыхать на Мальдивы. Нездоровиться Бородиной начало с самого начала полета.

«В какой-то момент было ощущение сдавленности головы настолько сильное, что я думала: «Ну все, она сейчас лопнет», — сообщила Ксения в социальных сетях.

Боль была настолько нестерпимой, что знаменитости пришлось выпить таблетку — несмотря на то, что делать это на борту самолета она боится.

У Бородиной, по ее собственным словам, непростые отношения с воздушным транспортом — она то и дело чувствует недомогание во время авиапутешествий.

Ранее мы писали о том, что Бородина спровоцировала слухи о беременности.