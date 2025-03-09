«Это прогрев или реальность?»: Ксения Бородина спровоцировала слухи о беременности

Ксения Бородина спровоцировала слухи о третьей беременности.

Накануне телеведущая отпраздновала 42-летие на лыжном курорте в окружении любимого человека Николая Сердюкова и друзей.

Ксения опубликовала в личном блоге кадр, где она позировала в обнимку со своим женихом в Куршевеле. На фотографии Бородина была одета в теплую облегающую одежду, подчеркивающую ее фигуру. Именно по этой причине поклонники девушки подумали, что она находится в положении: подписчики заметили округлившийся живот. Подробности приводит Газета.Ru.

После чего в личном блоге Бородина опубликовала публикацию, которая была посвящена исследованию о вреде ночных перекусов для беременных девушек.

Поклонники Ксении посчитали, что она хоть и скрывает свое положение, но все же продолжает намекать на свои изменения: «Сначала фото, потом это исследование. Совпадение? Не думаю», «Ксения беременна. Это точно», «У вас будет малыш с Николаем?», «Это прогрев или реальность?», «Невольно задумаешься, а не беременна ли Ксения?», «Это намек?», «Что за пост? Ксюша, ты беременна?», «Намек поняли».

Напомним, что в декабре прошлого года Ксения Бородина и Николай Сердюков объявили о помолвке, а позже рассказали о свадьбе, которую планируют сыграть уже этим летом. Ксения уже начала подготовку к ней. Также звездная пара не скрывала и того факта, что мечтает о совместном ребенке.

Ранее мы писали о том, как Ксения Бородина отметила свое 42-летие в Куршевеле.