«Крым чей?»: Екатерина Мизулина обратилась к Виктории Боне

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выложила два ролика Виктории Бони, которые телеведущая публиковала в соцсетях в разное время. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Мизулиной.

В ролике 2022 года знаменитость заявляла о желании получить гражданство Украины. Она признавалась, что специально не посещает Крым, поскольку хочет иметь возможность приезжать на Украину, где она «чувствует себя как дома».

На втором видео, снятом Боней после недавнего скандала из-за ее поддержки украинского боксера Александра Усика, артистка высказывала поддержку РФ и президенту Владимиру Путину.

«Мастер-класс по переобуванию на лету. Только так и непонятно — Крым чей?», — обратилась к телеведущей Мизулина.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал лишить гражданства России Ахеджакову, Меладзе и Боню.

Также сообщалось, что Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ из-за боксера Усика.