Лию Ахеджакову, Валерия Меладзе и Викторию Боню призвали лишить гражданства РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить российского гражданства актрису Лию Ахеджакову, певца Валерия Меладзе и блогера Викторию Боню за поддержку Украины.

Он подчеркнул, что в ближайшее время выступит в Госдуме с соответствующей инициативой.

«Мы не видели, чтобы Валерий Меладзе, Лия Ахеджакова, Боня поддерживали наших бойцов, которые сейчас на передовой. Мы же понимаем, что эти люди своими действиями совершают предательство. Они же еще и лидеры общественного мнения. У них по несколько миллионов подписчиков в социальных сетях. А таких как Меладзе, Ахеджакова, Боня у нас десятки людей», - сказал Бородин в беседе с aif.ru.

Напомним, в начале декабря Ахеджакова на гастролях в США произнесла проукраинский лозунг. Валерий Меладзе в 2022 году на концерте в Дубае также полушепотом продолжил фразу в поддержку Украины.

Виктория Боня оказалась в центре скандала после поездки в Саудовскую Аравию, где 21 декабря состоялся бой украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри. Блогер поздравила его с победой и позировала с чемпионским поясом.

Ранее Виктория Боня высступила с официальным заявлением. Она призвала не делать из нее предателя Родины и выразила поддержку России и президенту.