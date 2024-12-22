С поясом Усика и Лободой: Викторию Боню потребовали проверить на спонсирование ВСУ

Блогера и телеведущую Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ после ее поездки в Саудовскую Аравию ради встречи с украинским боксером Александром Усиком.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, общественники уже готовят соответствующие обращения в прокуратуру.

Виктория Боня вечером 21 декабря посетила в Эр‑Рияде бой Александра Усика против британца Тайсона Фьюри, поздравила украинца с победой и даже успела сфотографироваться с его чемпионским поясом.

Известно, что это же мероприятие посетила и уехавшая из России певица Светлана Лобода.

В своем Telegram-канале Боня похвасталась сделанными после боя снимками и вызвала гнев подписчиков. Ее назвали «псевдопатриоткой» и напомнили, что Усик неоднократно оскорблял россиян и называл себя врагом России, а на взвешивание перед боем вышел с флагом «Азова»* (террористическая организация, запрещенная в России).

«Вы поехали косвенно отдать свои деньги этому человеку, который потом отправит их на убийство наших парней», — возмутились комментаторы.

Россияне призвали проверить Боню не только на возможное спонсирование ВСУ, но и на неуплату налогов.

Ранее Боня публично поздравила Усика с победой в бою против Тайсона Фьюри и заявила, что спортсмен достоин уважения.

*Террористическая организация, запрещенная в России