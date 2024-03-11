«Круто делает музыку!»: Агутин высказался о живущей в США дочери

Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о своей 25-летней дочери Елизаветы, которая с детства живет в США. Об этом пишет The Voice.

Музыкант выразил сожаление, что наследница не знакома с русской культурой. При этом артист высоко оценил ее музыкальные способности.

«Я бы с удовольствием с ней обсудил, например, Бунина, но не могу. Но так сложилось в нашей жизни, неспециально было сделано. Но как же Лиза круто делает музыку!», — поделился певец.

Напомним, дочь Леонида Агутина и певицы Анжелики Варум Елизавета с 2003 года проживает в Майами, пишет музыку, играет со своей рок-группой в ночных клубах. В минувшем году она выступила на разогреве у известной группы Bon Jovi.

Ранее Леонид Агутин высказался о желании дисквалифицированной за употребление допинга фигуристки Камилы Валиевой стать певицей.

Также отец Агутина рассказал, как помогал сыну стать популярным.