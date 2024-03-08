«Посмотрим»: Леонид Агутин оценил шансы запевшей Камилы Валиевой в шоу-бизнесе

Певец Леонид Агутин прокомментировал желание дисквалифицированной за употребление допинга фигуристки Камилы Валиевой стать певицей. Юная спортсменка записала совместную композицию с Мия Бойка.

Ожидается, что релиз состоится 26 апреля – в день 18-летия Камилы.

По мнению Агутина, каждый имеет право попробовать себя в шоу-бизнесе. Он также подчеркнул, что голос и музыкальное образование не всегда играют решающую роль.

«Посмотрим. Нельзя ни в чем зарекаться. Может, Камила... Дело же не в каких-то вокальных данных, а дело в персональных качествах человека. Я сейчас про духовное, душевное вложение. Тембр голоса может быть интересен. Материал сам – кто и как его написал. Может, он гениально написан и подходит этому человеку. В общем, многие факторы влияют», —сказал Агутин в беседе с The Voice.

При этом исполнитель хита «Босоногий мальчик» признал, что редко бывает, когда человек одинаково награжден совершенно противоположными талантами.

Напомним, Камилу Валиеву исключили из числа кандидатов в сборную РФ. Это связано с дисквалификацией, которую принял Спортивный арбитражный суд. По его решению, Валиева вернется в профессиональный спорт в декабре 2025 года.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

Мы также сообщали, что народный артист России Олег Газманов высказал свое мнение о поющих спортсменах. Он поддержал музыкальные амбиции фигуристок Александры Трусовой и Алины Загитовой. При этом артист подчеркнул, что еще не встречал спортсменов, зарабатывающих пением.