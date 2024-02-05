Критик Сергей Соседов допустил завершение карьеры Кристины Орбакайте в России

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал массовую отмену концертов певицы Кристины Орбакайте в Сибири и не исключил, что карьера дочери Аллы Пугачевой может вскоре завершиться.

Он также напомнил о вероятности наличия у Орбакайте гражданства США, хотя ранее представитель певицы опровергал эту информацию.

«Получается, что артистка зарабатывает в России деньги, а потом уезжает и тратит их в Америке, покупая дорогие вещи, виллы, квартиры. В такой ситуации ее карьера в России действительно может завершиться», — сказал Соседов в беседе с NEWS.ru.

По мнению критика, возмущение россиян и отмена концертов Орбакайте закономерны.

«Тем более в нынешнее время, когда Америка является нашим врагом», - заключил Соседов.

Напомним, общественники потребовали отменить выступления Орбакайте в Амурской области, запланированные на 15 и 16 марта. Авторы обращения к властям региона утверждали, что Орбакайте имеет гражданство США. 13 марта концерт певицы должен был состояться в Улан-Удэ, но его отменили после обращения организации «Боевое братство Бурятии». После этого концертный директор Орбакайте Александр Качан заявил, что она никогда не получала американский паспорт, несмотря на то, что ее дочь и муж проживают в США.

Ранее мы писали, что организатор концертов Кристины Орбакайте подтвердил отмену сольных концертов дочери Пугачевой в Иркутске и Красноярске.