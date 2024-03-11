Критик Гаспарян назвал высказывание Пугачевой о Михайлове вечным афоризмом

Критик Артур Гаспарян назвал высказывание Аллы Пугачевой о Стасе Михайлове вечным афоризмом. Артур поделился мнением в соцсети.

В начале марта 2024 года Стас Михайлов дал интервью, в котором заявил, что уехавшие из РФ звезды вернутся и будут просить прощения. Узнав об этом, Алла Пугачева гневно ответила коллеге, записав ему видеоролик.

Критик Гаспарян считает, что оскорбительные слова Пугачевой о Михайлове станут афоризмом в России. «Пройдут года, а то и века. Кто такой Стасик, все забудут. А фраза останется в русской словесности вечным афоризмом. Как остались «Мой дядя самых честных правил» или «Я достаю из широких штанин»», — считает Артур.

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