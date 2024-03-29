Кристину Орбакайте могут признать иноагентом вслед за Аллой Пугачевой

Проживающую в США певицу Кристину Орбакайте могут признать иностранным агентом в России. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, своими поступками дочь Аллы Пугачевой закрыла себе путь в родную страну.

«Она свои обязательства перед страной, в которой столько лет зарабатывала и продолжает зарабатывать, выполнять не собирается. Она может попасть в реестр иностранных агентов. У неё практически те же шансы, что и у её матери», - сказал Дворцов в беседе с Абзацем.

Он также прокомментировал поступки уехавшей из России 74-летней певицы Аллы Пугачевой и выразил уверенность, что артистка потеряла уважение и популярность в России.

«В тот же котёл летит и Кристина Орбакайте, её дочь. Эти мать и дочь – одна сатана», – сказал продюсер.

Он напомнил, что представители Орбакайте ранее уверили, что Кристина посетит госпиталь, в котором проходят лечение после ранений российские военные. Однако вскоре в Сети появились анонсы апрельских концертов певицы в американских барах.

Дворцов назвал подобное поведение Орбакайте логичным и выразил уверенность, что артистка не собиралась выступать в госпиталях.

«Она подставила своих представителей и уехала из страны. Она вообще никогда не думала о людях и последствиях своих поступков. Её интересуют только деньги», - отметил продюсер.

Он также не исключил, что вскоре уделом Орбакайте останутся американские забегаловки, так как она уже «опустила планку ниже некуда».

27 марта глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Он получил официальный ответ из Генеральной прокуратуры РФ, согласно которому ведомство обратилось в Министерство Юстиции РФ с просьбой присвоить исполнительнице хита «Арлекино» данный статус.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева обрадовалась возможному статусу иноагента. Он напомнил, что артистка ранее просила вслед за мужем признать ее иностранным агентом, но Минюст не отреагировал на предложение певицы.