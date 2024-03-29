Бородин разместил ответ Генпрокуратуры на запрос признать Пугачеву иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин разместил ответ Генпрокуратуры на его обращение с требованием признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Из документа следует, что ведомство направило запрос в Минюст.

Ответ Генпрокуратуры опубликован в Telegram-канале Бородина.

В нем говорится, что ведомство направило обращение активиста «для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией». Будет рассмотрен вопрос «о признании Пугачевой А.Б. лицом, аффилированным с иностранным агентом».

Под ответом Бородин написал, что «не собирался выкладывать официальный ответ», но пришлось.

«Дальше всё на усмотрение контролирующих органов», - сообщил Бородин и добавил, что остается только наблюдать за ходом истории, от него уже «мало, что зависит».

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл реакцию певицы на возможное присвоение статуса иноагента. По его словам, артистка «даже обрадовалась».