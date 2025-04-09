«Ее достали из нафталина»: общественники предложили закрыть доступ в Госдуму Анфисе Чеховой

Общественники предложили не пускать в Госдуму Волочкову, Чехову и Водонаеву. Об этом сообщает NEWS.ru.

Депутат Брянской областной думы и член движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал, что недоволен тем, что в стенах Госдумы периодически появляются знаменитости. Так, он отреагировал на последние публичные высказывания Анфисы Чеховой, которая предложила заменить слово «брак» на более положительное.

«Можно сказать, что у Анфисы Чеховой нет популярности никакой, ее достали откуда-то из нафталина. Что не партия на ней пиарится, а скорее она на партии», — заявил Иванов.

Депутат предложил ввести запрет на посещение стен Госдумы знаменитостями. Он также перечислил фамилии звезд, которые, по его мнению, негативно влияют на имидж парламента — Волочкова, Чехова и Водонаева.

«Надо запрещать выдавать пропуск в Госдуму бывшим звездам, которые были замечены в антидуховных проектах, например, „Секс с Анфисой Чеховой“. Подобные шаги подрывают доверие к политическим институтам и нивелируют серьезность обсуждаемых проблем», — добавил Иванов.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Бородин высмеял Анфису Чехову за незнание значения слова «брак».