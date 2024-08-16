Кристина Орбакайте может вернуться в Россию ради участия в «Голубом огоньке»

Проживающая в США певица Кристина Орбакайте может вернуться в Россию ради съемок в традиционном новогоднем концерте «Голубой огонек». Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник.

Он напомнил, что в 2024 году у дочери Аллы Пугачевой вышла новая песня, а значит, артистка имеет все шансы быть приглашенной на «Голубой огонек» и «Песню года».

«Раз у нее вышел трек, ее пригласят. Но организаторы этих концертов рискуют, потому что Кристина далеко не всем нравится. Она сейчас вообще столкнулась с травлей», – сказал Дзюник в беседе с Абзацем.

Последнее появление Орбакайте в эфире российского телевидения состоялось на новогоднем фестивале «Песня года – 2023». После этого общественники потребовали отменить ее концерты из-за молчания по поводу СВО, а также скандальных высказываний ее знаменитой матери.

В марте 2024 года у артистки сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня Кристина Орбакайте выступила в четырех городах Израиля.

С 2022 года Орбакайте постоянно проживает в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Также за океан перебрался ее старший сын Никита Пресняков с женой.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте активно продолжает путешествовать. Так, летом артистка уже успела посетить Португалию и Перу, а на днях поселилась на роскошной вилле с видом на море, однако не стала раскрывать свое точное местонахождение.