Кристина Орбакайте не стала молчать, увидев семейные фото Галины Юдашкиной. Певица оставила комментарий под новым постом дочки модельера в соцсети.

Младшая дочка Галины отметила день рождения. Чтобы порадовать наследницу, Юдашкина устроила торжество в Диснейленде Токио. Звездная мама поделилась снимками праздника в соцсети. На них именинница позировала на фоне замка в костюме принцессы в окружении семьи.

«Весь мир перевернулся, когда ты родилась», —написала Галина.

На публикацию отреагировала Кристина Орбакайте, которая недавно тоже была с семьей в Японии.

«С днем рождения! Счастья маленькой принцессе», — высказалась артистка.

Ранее дочь Валентина Юдашкина Галина сыграла вторую свадьбу с Петром Максаковым в Турции. Супруги отметили годовщину, обновив данные друг другу клятвы. Подробности читайте в этой новости.

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