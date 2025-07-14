Актер Евгений Цыганов повторил фото 20-летней давности со старшей дочерью: как выглядит звездная наследница

Актер Евгений Цыганов на своей странице в социальной сети опубликовал новое фото со старшей дочерью. Он повторил кадр, который был сделан 20 лет назад, когда его наследница только родилась.

Цыганов является многодетным отцом, который воспитывает восемь детей. Старшая дочь артиста Полина родилась, когда он был в браке с Ириной Леоновой. Несмотря на развод родителей, девушка не перестала общаться с отцом. Сейчас она тоже строит карьеру в кино и старается поддерживать связь и с мамой, и с папой.

В личном блоге Евгений продемонстрировал, что действительно находится в хороших отношениях с Полиной. Они вместе повторили снимок, который был сделан 20 лет назад.

«Между этими фото ровно 20 лет. У меня все», - написал актер.