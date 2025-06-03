Дочь Валентина Юдашкина Галина вновь вышла замуж: позвала только самых близких

Дочь дизайнера Валентина Юдашкина Галина отпраздновала годовщину свадьбы с Петром Максаковым новой церемонией бракосочетания в Турции. Супруги собрали самых близких, чтобы обновить клятвы.

В личном блоге Галина показала кадры с торжества по случаю 10-й годовщины свадьбы. Наследница модельера выбрала платье в пол с открытыми плечами, а ее муж был в строгом костюме бежевого цвета. В присутствии детей – 9-летнего Анатолия, 7-летнего Аркадия и двухлетней Агаты — а также друзей Юдашкина и Максаков зачитали обновленные клятвы и даже вновь обменялись кольцами. Петр признался, что Галина полностью изменила его жизнь.

«Это были три незабываемых дня про семью, любовь и близких людей», - сообщила Галина в Сети.

Напомним, что Юдашкина унаследовала бизнес отца после его смерти. Раньше она работала в компании в качестве арт-директора. Однако в качестве владельца она столкнулась со многими проблемами. Как сообщали СМИ, сейчас империя модельера терпит большие убытки.

Ранее Галина Юдашкина снялась с мужем во время пробежки в Дубае.